Abruzzo: Fit Cisl, aumentano i chilometri gestiti da Anas ma resta nodo assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema interviene anche il segretario generale della Fit Cisl Abruzzo-Molise, Amelio Angelucci, che afferma: "Non dovrebbe sfuggire il ruolo fondamentale che società come Anas, in prima linea rispetto agli investimenti che scaturiranno dai fondi del Next generation Eu, rivestono nell'ambito della ripresa economica dell'intero Paese, e quindi anche per le regioni Abruzzo e Molise, anche per quanto attiene la risposta occupazionale, specie in un periodo come questo che stiamo vivendo. È assolutamente ingiustificato quindi l'immobilismo con il quale si affrontano le criticità sottolineate dagli addetti ai lavori che solo una congrua consistenza di personale può risolvere". Per Angelucci, inoltre, va considerato che "la dotazione infrastrutturale e la sua effettiva fruibilità saranno fattori determinanti per l'attrattività in termini di investimenti imprenditoriali di un territorio ed a queste dinamiche non sfugge di certo la regione Abruzzo". (Gru)