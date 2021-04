Covid: Toma (Molise), riaprire entro 15 giorni, ristoranti a pranzo e cena anche in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo "chiederemo riaperture graduali il prima possibile, nell'arco di 10-15 giorni, non di più. Io preferirei dal 20 in poi, ma vediamo". A parlare, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1 è il presidente della regione Molise Donato Toma, collegato con la trasmissione subito dopo l'incontro coi colleghi presidenti. Tra le richieste che saranno sottoposte all'esecutivo Draghi "i ristoranti, che devono riaprire assicurando la distanza, a pranzo e a cena, prima all'aperto, poi abbiamo dato linee guida anche per quelli al chiuso - aggiunge Toma - sia in zona gialla che in arancione, magari in modo graduale, partendo col pranzo". In merito alla risposta del governo a queste richieste, "credo che le prenderà in considerazione e le girerà al Comitato tecnico-scientifico ma dovranno convenire che sono richieste ragionevoli", conclude il presidente del Molise. (Rin)