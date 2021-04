Piemonte: Forza Italia, modifica legge su gioco d'azzardo non è nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo difficile momento per la nostra regione le priorità di Forza Italia sono i vaccini, il lavoro e le riaperture, non sicuramente il gioco d’azzardo". Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola, la vice capogruppo Alessandra Biletta, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il consigliere Carlo Riva Vercellotti. Il tema è la proposta di legge presentata dalla Lega in Regione Piemonte e discussa in questi giorni. "Siamo coscienti del fatto però che, anche nel comparto del gioco, potrebbero essere persi posti di lavoro il prossimo mese, a causa della scadenza della legge sulla ludopatia - proseguono gli esponenti di Forza Italia - . Questi posti di lavoro per noi meritano di essere tutelati con eguale dignità rispetto agli altri. Proprio per questo motivo abbiamo presentato l’unica proposta che riteniamo di buon senso: ovvero la proroga di tale scadenza. Una proposta che potrebbe essere subito approvata dal Consiglio Regionale evitando di perdere di vista le vere priorità per il Piemonte che per Forza Italia ribadiamo che sono la cura della salute e il sostegno economico alle nostre imprese e alle famiglie piemontesi in difficoltà”. (Rpi)