Aosta: nuovi cantieri Open Fiber per rete banda ultralarga

- Prosegue il piano di posa della rete ultraveloce di Open Fiber nella città di Aosta. Le nuove attività pianificate per l’anno in corso interesseranno la zona Ovest della città, e in parallelo verrà avviato, a partire dal mese di maggio, un piano di ripristini definitivi delle strade già raggiunte dalla fibra ottica, pari a circa 9000 metri quadrati di superfici da riasfaltare. Il cronoprogramma viene costantemente condiviso con l’Amministrazione comunale e con gli uffici tecnici comunali, che coordinano i lavori di Open Fiber con gli altri interventi previsti in città. Sono già state cablate - riferisce una nota di Open Fiber - 5 mila unità immobiliari nella Zona Est e nella parte Sud del centro storico, dove è possibile beneficiare, da subito, di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo: i servizi innovativi ultrabroadband sono infatti già attivabili rivolgendosi agli operatori partner di Open Fiber presenti sul territorio. La nuova infrastruttura in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) sarà consegnata alla città entro il 2022 con un investimento a carico della società pari a 5 milioni di euro. (segue) (Com)