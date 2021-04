Aosta: nuovi cantieri Open Fiber per rete banda ultralarga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavori ad Aosta proseguono con un’attenzione sempre altissima all’impatto ambientale dei nostri cantieri - spiega Antonio Chiesa, regional manager di Open Fiber -. Siamo convinti che la rete Ftth possa migliorare la vita dei cittadini, che potranno beneficiare di servizi innovativi come lo streaming online in HD o il 4K, lo smart working, la didattica a distanza, oltre alla possibilità di poter usufruire delle piattaforme avanzate della Pubblica amministrazione. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per la collaborazione e l’attenzione verso il nostro piano e auspico una sempre più stretta collaborazione con gli amministratori condominiali, che rappresentano un partner fondamentale per la buona riuscita del cablaggio della città e la finalizzazione del progetto". (segue) (Com)