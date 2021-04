Aosta: nuovi cantieri Open Fiber per rete banda ultralarga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese che lavorano per Open Fiber, una volta completata l’infrastrutturazione nelle arterie comunali, hanno la necessità di procedere al cablaggio dei condomìni presenti in zona accedendo ai locali comuni degli stabili (cantine, sottoscala), dove viene posizionato un piccolo apparato che servirà per collegare le singole abitazioni che, in futuro, faranno richiesta del servizio (si tratta di interventi gratuiti, poco invasivi e per i quali non è previsto l’accesso alle proprietà private). Per evitare che il piano subisca rallentamenti, è importante che questa fase sia contestuale ai lavori civili in programma nelle strade comunali. Per questo motivo, i referenti delle squadre operative, in parallelo allo sviluppo del progetto, si mettono in contatto con gli amministratori di condominio per concordare le modalità di accesso agli edifici. (segue) (Com)