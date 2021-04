Napoli: Chiodo, approvato il piano sociale di zona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo approvato un documento di estrema importanza per la nostra città - dichiara l'assessore alle Politiche sociali Donatella Chiodo - Con le risorse messe a disposizione dal Piano Sociale di Zona abbiamo infatti programmato un'intensa agenda di interventi dedicati alle categorie sociali più in difficoltà della città, in questo periodo indebolite ancor di più dagli effetti devastanti della pandemia da Covid-19. Questa operazione riuscirà sicuramente a dare quell'ossigeno di cui tanto aveva bisogno il welfare della città di Napoli. Tra le cose da segnalare come elemento di novità anche la progettualità che si è andata realizzando nel corso 2020/2021 nei confronti della comunità LGBT. Un ringraziamento particolare agli uffici dell'area welfare che si sono impegnati a concludere, nonostante le tante difficoltà anche legate alla pandemia, le procedure relative all'elaborazione del piano". (Ren)