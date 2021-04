Sardegna: abusivismo, sigilli a villaggio turistico del Sarrabus, sequestrate 137 case mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ufficialmente è un campeggio ma di fatto era diventato un vero e proprio villaggio turistico ma al comune di Muravera pagava un canone da camping. E' uno degli aspetti che su cui la procura di Cagliari e i militari della Guardia di finanza della Tenenza di Muravera stanno cercando di fare chiarezza relativamente a "Le Dune", struttura turistica a Costa Rei. In quello che è ufficialmente un camping la Guardia di finanza su disposizione del giudice delle indagini preliminari Manuela Anzani, ha sequestrato 137 casette mobili interne al mini-villaggio turistico, sttutture, secondo gli inquirenti, prive di qualsiasi autorizzazione, via libera, tra le altre cose, impossibile da ottenere in quanto sorgono su un sito di notevole interesse paesaggistico. Le casette, inoltre, non sarebbero del tutto amovibili, come prescritto dalle norme vigenti, che impongono l'obbligo di smantellamento al termine della stagione turistica. (segue) (Rsc)