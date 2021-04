Campania: Mensorio, Regione sostenga le donne e livelli occupazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi economica dovuta al Covid sta colpendo tutti, ma soprattutto le donne, licenziate, perché occupate spesso proprio in quei settori più penalizzati, o molto spesso costrette a rinunciare al lavoro per accudire i figli e la famiglia. Le istituzioni regionali hanno il dovere di sostenere le donne in questo momento così difficile e adottare quei provvedimenti utili a garantire una ripartenza che non lasci indietro nessuna. Per questo domani, alle ore 10, in commissione attività produttive, inizieremo l'iter legislativo e incardineremo la proposta di legge a firma della Vicepresidente Loredana Raia per incentivare l'occupazione femminile e contribuire a garantire la parità salariale tra uomini e donne, valorizzando le competenze femminili". Lo ha dichiarato Giovanni Mensorio, presidente della terza commissione Attività produttive del Consiglio regionale della Campania. (segue) (Ren)