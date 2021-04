Ex Ilva: Pd, avanti con riconversione green e piano per futuro acciaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella replica affidata a Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività produttive, è stato sottolineato che sono accolti "positivamente gli impegni del ministro Giorgetti per l'acciaio, anche se analizzeremo i fatti. La pandemia, con l'aumento delle difficoltà a reperire le materie prime e prodotti intermedi, con l'esplosione dei loro costi, minaccia oggi la ripresa. Questo è anche il caso dell'acciaio– ha proseguito Benamati - e in Italia il problema c'è ed è fondamentale. Lo scorso anno, pur avendo le potenzialità per essere un Paese esportatore, non siamo riusciti a soddisfare le richieste interne. Il tema dell'Ilva rientra in questo perimetro per la bassa produzione. Bene dunque che la società mista pubblico-privata parta, bene che si proceda velocemente. Noi crediamo che il ciclo integrale - ha spiegato l'esponente Pd - possa e debba essere valorizzato nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini. La realizzazione degli investimenti verso una produzione più sostenibile per l'ambiente, gli investimenti per corrette manutenzioni e il rispetto del lavoro devono essere stelle polari della nuova società. Taranto, così come gli altri ex poli pubblici Piombino e Terni, rappresentano oggi un valore per il Paese, anche se stanno vivendo momenti di difficoltà". Benamati ha ricordato anche che "occorre porre molta attenzione anche alla siderurgia da 'forno elettrico' fiore all'occhiello dell'Italia. Chiediamo al governo quindi di impegnarsi in un piano che a partire dai grandi fattori produttivi delinei una strategia di sviluppo anche alla luce del dibattito che si terrà presto a livello europeo. Noi ci siamo – ha concluso Benamati - perché consideriamo l'acciaio un punto fondamentale per il futuro del Paese ma questa non è una cambiale in bianco e riteniamo doveroso il coinvolgimento del parlamento". (Com)