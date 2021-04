Abruzzo: Pettinari, vicenda giudiziaria Asl di Pescara si affronti in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sento il dovere di ringraziare, quale uomo delle istituzioni, i servitori dello Stato che in questa nebulosa vicenda cercano di far chiarezza a tutela della collettività e del bene comune. Mi riferisco ai magistrati della procura di Pescara e agli uomini della Guardia di finanza che, con profonda dedizione e spirito di servizio, dimostrano di fare il proprio dovere fino in fondo non fermandosi davanti a nulla, attenzionando e ricercando la verità ad ogni livello. Io mi sento sicuro e sento garantiti gli interessi della collettività e del bene pubblico quando vi sono inquirenti come quelli della locale Procura che fanno il proprio dovere fino in fondo senza guardare in faccia nessuno e senza fare sconti come dovrebbe fare ogni uomo dello Stato. Ritengo che sulla vicenda giudiziaria della Asl di Pescara e sugli appalti debba essere fatto un serio approfondimento in Consiglio regionale dove il caso deve assolutamente essere discusso sotto l'aspetto amministrativo perché il Consiglio è il massimo organo politico istituzionale di Regione Abruzzo, rappresenta tutto il popolo abruzzese ed ha competenze specifiche sulla sanità abruzzese e sulle Aziende sanitarie". Così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in merito alle indagini che si stanno svolgendo sugli appalti della Asl di Pescara.(Gru)