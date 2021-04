Abruzzo: Paolucci e Blasioli su vertenza Brioni, vicini ai lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci preoccupa molto la notizia degli esuberi previsti dal piano industriale 2021/25 della Brioni di Penne, nel manifestare piena vicinanza e solidarietà ai lavoratori, legittimamente allarmati dalla manovra ufficializzata in questi giorni da uno dei brand più autorevoli del made in Italy, non possiamo che chiedere un coinvolgimento della filiera istituzionale, affinché la problematica approdi in Consiglio regionale e animi un tavolo aperto di confronto, su cui condividere proposte e percorsi alternativi ai tagli annunciati", così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci e il consigliere Antonio Blasioli. "Si tratta - prosegue la nota - di una delle realtà più importanti del settore nazionale della moda, oltre che uno dei motori dell'economia abruzzese e del territorio vestino a cui è da sempre fortemente radicata per le maestranze e le sedi operative. La Brioni racconta una storia italiana, dà lustro alla nostra creatività e alla forza produttiva che arriva dal territorio, di cui è stata traino da sempre - continuano i consiglieri -. Vista la disponibilità dimostrata dall'azienda a condividere le scelte annunciate, bisogna subito istituire un confronto istituzionale che parta dal Comune e arrivi al ministero, passando per la Regione che deve assolutamente avere un ruolo di mediazione fra le esigenze datoriali e i diritti dei lavoratori a mantenere il proprio posto, soprattutto in vista della fase post pandemica". (segue) (Gru)