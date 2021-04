Recovery: Fedriga, affrontati con alcuni ministri aspetti salienti del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro di oggi con i ministri Gelmini, Cingolani, Colao e Brunetta "ha permesso di fare il punto su molti aspetti salienti del Pnrr. Abbiamo quindi preso atto di quanto emerso nel confronto odierno e domani torneremo a discuterne nella Conferenza delle Regioni", lo dichiara in una nota il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro tenutosi al ministero per gli Affari regionali e le Autonomie sul Pnrr. "I ministri intervenuti oggi - prosegue Fedriga - hanno riconosciuto la necessità di un coinvolgimento costante delle Regioni lungo tutto il percorso di costruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nella successiva attuazione dei suoi contenuti. La mole di investimenti che dovremo attivare in poco tempo impone infatti che Stato e Regioni procedano in modo spedito e pienamente coordinato: anche per questo, abbiamo condiviso con i ministri l’esigenza di attivare da subito tavoli tematici e abbiamo rinnovato all’esecutivo nazionale la richiesta che la Conferenza delle Regioni partecipi in modo permanente al Comitato interministeriale per la transizione ecologica". (segue) (Com)