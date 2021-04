Piemonte: agricoltura di montagna, via libera a bando per indennità compensative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa del riparto delle risorse a livello nazionale e al fine di concedere agli agricoltori un adeguato periodo di tempo per la presentazione delle domande, in accordo con le organizzazioni agricole, si è deciso di anticipare l’apertura del bando con le economie del bando 2019 pari a 550 mila euro – dichiara il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso – Si tratta di una misura importante volta ad incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano". "Auspico – conclude Carosso – che al più presto si possa integrare la dotazione finanziaria im modo da coprire il fabbisogno raccolto da tutte le domande". Il termine per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 17 maggio. (Rpi)