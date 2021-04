Ex Ilva: Benaglia (Fim Cisl), nasce Acciaierie d’Italia, ora recuperare il troppo tempo perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’annuncio della nascita di Acciaierie d’Italia partecipata dallo Stato finalmente dopo mesi registriamo un atto concreto che deve sbloccare la situazione di stallo della vertenza. Ora bisogna recuperare il troppo tempo perso". Lo dichiara il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia. "Chiediamo per questo da subito all’azienda di dar vita al piano di potenziamento produttivo e manutenzione per riattivare gli impianti e riassorbire al più presto i troppi lavoratori in cassa integrazione. Contemporaneamente - aggiunge Benaglia - chiediamo di riprendere a breve il confronto sindacale sulle scelte del piano industriale e sulla gestione dell’occupazione che eviti esuberi strutturali. Ricordiamo che il raggiungimento di un accordo sindacale è condizione fondamentale per dare gambe al piano. Per questo chiediamo anche al governo una ripresa del dialogo sociale e un concreto impegno di garanzia sul fronte occupazionale, anche per i lavoratori in Ilva As, soprattutto ora che con questa scelta, parteciperà, operativamente e attivamente con capitale pubblico al rilancio definitivo del polo siderurgico. Ci aspettiamo un cambio di passo anche nelle relazioni sindacali - conclude Benaglia - che metta al centro la capacità di produrre risultati e che punti ad una costruzione condivisa e partecipata delle scelte che verranno messe in campo.”(Com)