Ex Ilva: Pd, avanti con riconversione green e piano per futuro acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore dell'acciaio è strategico per la manifattura nazionale, e la siderurgia italiana è la seconda siderurgia europea, con oltre 200mila dipendenti diretti e indiretti e 40 miliardi di fatturato. A Taranto per decenni la più grande acciaieria d'Europa ha prodotto danni inestimabili per il territorio e per la salute delle persone, e ancora oggi, nonostante la diminuzione dei livelli di produzione, il suo impatto sulla città resta insostenibile". Lo ha detto Marco Lacarra, deputato Pd e segretario del Partito democratico in Puglia, intervenendo in Aula per il Question time. "A Taranto - ha continuato - si consuma il dramma di dover scegliere tra il lavoro e la salute. La decarbonizzazione rappresenta l'unico punto di equilibrio tra esigenze altrimenti inconciliabili. Il precedente governo aveva assunto un impegno serio decidendo di riappropriarsi di un ruolo centrale nella prospettiva di rilancio e disegnando un piano di transizione. Abbiamo chiesto al governo quali azioni intenda attuare per garantire la riconversione green degli stabilimenti tarantini e di tutta Italia, e il pieno rilancio della siderurgia nazionale". (segue) (Com)