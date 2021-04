Piemonte: agricoltura di montagna, via libera a bando per indennità compensative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Piemonte ha dato via alla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande sulla misura 13 del PSR (Piano di sviluppo rurale) 2014-2020, le cosiddette “indennità compensative”, destinate agli agricoltori operanti nelle zone montane, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per risarcire, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle Terre Alte. Il bando è rivolto agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone classificate montane della Regione Piemonte e che sono in possesso del requisito di “agricoltore in attività”, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale. Il contributo consiste in un premio per ettaro di superficie agricola aziendale ed è modulato sulla base di diversi parametri: tipologia colturale (pascoli, seminativi, coltivazioni legnose,…), classe di svantaggio dei terreni (fondovalle, alta quota) e stanzialità delle aziende in zona montana. (segue) (Rpi)