Abruzzo: Paolucci e Blasioli su vertenza Brioni, vicini ai lavoratori (2)

- "Come Partito democratico faremo la nostra parte, agevolando la filiera istituzionale perché la questione sia seguita dai nostri referenti governativi, ma anche raccogliendo le istanze che arrivano dalle parti sociali ai fini della tutela del lavoro e di questa importantissima realtà produttiva e industriale, che per anni è stata un modello per il Paese". "A livello istituzionale - aggiungono i consiglieri del Pd - si tratta di avviare un organismo permanente, in grado di riunire tutte le voci utili a supportare soluzioni, includendo sindacati e associazioni di categoria. Un coinvolgimento indispensabile, per attivare un'azione integrata, che prenda spunto dall'annunciato ridimensionamento delle sedi Brioni di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona, ma che porti anche all'istituzione di un organismo che accompagni il comparto industriale abruzzese tutto fuori dalla crisi pandemica e ponga le basi di un piano specifico a sostegno dei comparti in difficoltà, un obiettivo che dovrà essere fatto proprio dalla Regione, per accompagnare la costruzione della ripresa anche attraverso le risorse che arriveranno dall'Europa". (Gru)