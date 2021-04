Imprese: Unicredit a fianco di Progres per l'acquisizione della Rsa Nuova Villa Laguidara a Marina di Pietrasanta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Proges è una realtà d’eccellenza – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord Unicredit - che da Parma è riuscita ad affermarsi come leader nazionale nell’ambito dei servizi alla persona. Siamo orgogliosi di sostenerne la crescita, finanziando il suo progetto, volto ad assicurare e implementare la qualità del servizio per gli ospiti della Rsa e della comunità residenziale per persone a rischio psico-sociale, di Marina di Pietrasanta. L’operazione conferma l’attenzione di Unicredit ai territori e alle loro comunità. Nel complesso periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia, anche il Terzo Settore, pilastro del welfare dell’intero Paese, affronta forti difficoltà. Riteniamo che assuma quindi ancora più valore la sinergia tra questa storica cooperativa sociale emiliana, l’Area Corporate Parma e Piacenza UniCredit e la nostra struttura Social Impact Banking. Grazie a quest’ultima portiamo avanti un programma volto a supportare iniziative capaci di generare un impatto sociale positivo per le comunità. E’ così che lavoriamo anche per rispondere a bisogni sociali concreti. E’ così che ci impegniamo per essere parte della soluzione”. “La crisi causata dal Covid-19 ha posto al centro delle priorità fondamentali del Paese la necessità di sostenere ed implementare il settore dell’assistenza socio-sanitaria", ha dichiarato Marco Mercurio, Responsabile Mid Corporate Centro Nord di Sace. "Per queste ragioni, siamo felici ed orgogliosi di poter supportare attraverso Garanzia Italia una cooperativa sociale di eccellenza come Proges nella realizzazione del proprio piano investimenti. Inoltre, in un momento così complesso, siamo lieti di poter favorire il mantenimento della continuità occupazionale a beneficio dell’economia dell’area. Con questa operazione realizzata in sinergia con Unicredit, Sace dimostra ancora una volta la sua particolare attenzione alle specifiche esigenze economiche e sociali dei territori italiani”. (Com)