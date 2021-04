Covid: Regione Piemonte, "ozonoterapia efficace contro il virus" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risultati preliminari sull’ozonoterapia – prosegue la nota di Icardi – suggeriscono un potenziale beneficio sul paziente avvalorato da un recente studio che ha evidenziato un miglioramento del quadro clinico generale, nello specifico l’ozonoterapia accompagnata dalla terapia standard può migliorare le condizioni cliniche e combattere la carica virale senza significativi effetti collaterali. Nel corso delle interrogazioni e interpellanze è stata fornita risposta agli atti ispettivi di Maurizio Marello e Monica Canalis (Pd) sui progetti per persone affette da disturbi del comportamento alimentare; da Alberto Avetta (Pd) su Regione ed Anas: trasferimento della rete stradale e nuove opere; da Domenico Rossi (Pd) sull’elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara; da Francesca Frediani (M4o) sui criteri di assegnazione Fondi Bando “INFRA-P2 – potenziamento di laboratori di prova e infrastrutture di ricerca già esistenti di OR e di progetti di ricerca e sviluppo. Finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19”; da Silvio Magliano (Moderati) “Finita l’emergenza Covid, quale sarà il futuro del Dea presso l’ospedale Martini di Torino?” e sul riconoscimento specifico dell’attività di haloterapia o grotta di sale; da Magliano, Domenico Ravetti (Pd) e Mario Giaccone (Lista Monviso) sulla “Consulta regionale per la salute mentale: facciamo il punto della situazione”. (Rpi)