Maltempo: da Cdm ulteriori 17,2 milioni per comune di Bitti

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato un ulteriore stanziamento di fondi per il comune di Bitti, in provincia di Nuoro, per il quale era stato già dichiarato lo stato d’emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati il 28 novembre 2020. Per effettuare gli interventi necessari si è deciso di stanziare l’ulteriore somma di 17,2 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio.(Com)