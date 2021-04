Regioni: Conferenza convocata per domani, linee guida riaperture tra i temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per domani, 15 aprile alle 11 (esclusivamente in videoconferenza). All'ordine del giorno i temi che saranno affrontati dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni che il ministro Maria Stella Gelmini ha convocato (con modalità di videoconferenza) rispettivamente alle 14.30 e alle 17.30 dello stesso 15 aprile. Lo riferisce una nota della Conferenza delle Regioni, precisando che l'incontro affronterà anche altri temi fra cui: emergenza Covid-19, salute, agricoltura e turismo e industria alberghiera. In particolare, verranno affrontate: le valutazioni sull’aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative; la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l’anno 2021; l’intesa sulla proposta di ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasrt) relativo agli anni 2021 e 2022 per un importo complessivo di 3.915.095.032 euro; la valutazione della proposta di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (articolo 2, dl n. 41 del 2021). Gli ordini del giorno (ed eventuali integrazioni) della Conferenza delle Regioni, della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni sono consultabili nella sezione "rapporti istituzionali" del sito www.regioni.it. (Com)