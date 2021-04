Piemonte: gioco d'azzardo, più di 50 mila emendamenti per bloccare proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, in Regione Piemonte, il dibattito sulla Pdl 99 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”. La discussione al momento è ferma alle richieste di sospensiva, mentre gli emendamenti, presentati soprattutto dalle opposizioni, hanno superato quota 50 mila. Anche contingentando i tempi e qualora fossero in buona parte ammessi, si tratta di una cifra che comporterebbe circa 130-150 sedute d’Aula per essere votata. Quindi i lavori dell’Assemblea rimarrebbero bloccati per oltre 6 mesi, riunendosi tutti i giorni lavorativi. Sono intervenuti i consiglieri di opposizione contestando la Proposta di legge e gli emendamenti presentati dalla Lega alla stessa, chiedendo poi sospensive e inversioni dell’ordine del giorno. Per la maggioranza è intervenuto Andrea Cane, difendendo il merito del provvedimento e negando qualsiasi intenzione da parte della Lega di concedere sospensive. (Rpi)