Covid: Salvini, entro aprile in alcune città si può tornare a vita sociale

- "Entro aprile in tante città si potrà tornare ad una cauta, prudente, controllata vita sociale. I dati scientifici dicono questo". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "I dati scientifici settimane fa erano gravi, ma gli stessi dati, oggi, in 13 Regioni italiane sono in miglioramento. Se va avanti così ancora per diversi giorni questo miglioramento, come la scienza ci ha portato a chiudere ci deve portare a riaprire". (Rin)