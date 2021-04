Covid: Figliuolo, in arrivo altre 7 milioni dosi Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ricevuto una chiamata dal presidente Draghi che mi ha comunicato dopo una spinta" da parte della Commissione Ue "l’arrivo in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più a livello europeo. Per l'Italia vuol dire, ad aprile, oltre 670.000 dosi in più, 2 milioni e 150.000 in più a maggio e oltre 4 milioni in più a giugno". Lo ha affermato il commissario all'emergenza e alla campagna vaccinale, generale Francesco Figliuolo, a margine della visita di oggi in alcuni centri vaccinali della Valle D’Aosta. "Finalmente una bella notizia. Il piano va avanti così come l'avevo strutturato", ha aggiunto sottolineando che "questa notizia mi rincuora". (Rin)