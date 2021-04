Imprese: Unicredit a fianco di Progres per l'acquisizione della Rsa Nuova Villa Laguidara a Marina di Pietrasanta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa particolare iniziativa si inserisce all'interno dell’offerta di Impact Financing di Unicredit Social Impact Banking, che sostiene tutte le imprese profit e non profit con evidenti intenti sociali addizionali e misurabili, nei settori della sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie e beni o aree restituite al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, del turismo e dell’agricoltura sociale e a tutto ciò che favorisca l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. L’offerta propone finanziamenti agevolati e la possibilità per le imprese eleggibili di beneficiare di un “Pay for Success” (sconto di interesse o riconoscimento di una donazione aggiuntiva), al raggiungimento dei risultati sociali dichiarati e di ricevere l’accompagnamento a cura dei volontari di UniGens. “Siamo davvero lieti – dichiara Guido Coscia, direttore finanziario di Proges – di avere al nostro fianco Unicredit in un’iniziativa di così forte impatto sociale. Questo è un esempio virtuoso di come il Terzo Settore e la finanza d’impatto possano collaborare per migliorare la qualità della vita delle comunità e dei territori. In un contesto demografico preoccupante, di invecchiamento della popolazione e di aumento del fabbisogno socio-assistenziale, crediamo sia importante non solo mantenere ma anzi potenziare l’offerta di servizi per le persone non autosufficienti. Noi porteremo tutta l’esperienza maturata nel tempo, a livello nazionale, non per riproporre ma per innovare il modello di Residenza sanitaria, e rispondere ai cambiamenti che soprattutto quest’anno di pandemia hanno fatto emergere con forza, per creare un sistema socio sanitario più integrato con il territorio, in cui le Rsa sono degli snodi flessibili tra la domanda e le diverse tipologie servizio”. (segue) (Com)