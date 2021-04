Campania: Mensorio, Regione sostenga le donne e livelli occupazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mensorio ha affermato: "Sul testo recante le "Disposizioni di legge per la promozione della parità legislativa, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne" , la commissione ascolterà gli organismi del Consiglio regionale che si occupano di queste tematiche, come la Commissione regionale pari opportunità e la Consulta regionale per la condizione della donna, la Consigliera regionale di parità, i sindacati, le parti datoriali, le associazioni, l'imprenditorialità femminile, l'Anpal, gli assessori Marchiello e Filippelli e la Consigliera per le pari opportunità D'Amelio e tutti quei soggetti ai quali si rivolge la normativa". Quindi ha concluso: "L'obiettivo è far sì che le donne siano protagoniste nella ripartenza produttiva e sociale della Regione". (Ren)