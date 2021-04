Recovery: terminata Conferenza unificata Stato-Regioni-Anci-Upi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata la Conferenza unificata Stato-Regioni-Anci-Upi che ha affrontato oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per il governo, erano presenti in via della Stamperia, i ministri Roberto Cingolani, Transizione ecologica, Vittorio Amedeo Colao, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Renato Brunetta, Pubblica amministrazione, e Mariastella Gelmini, Affari regionali e autonomie. Presente anche il neo presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.(Rin)