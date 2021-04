Abruzzo: Testa (Fd'I), massimo impegno su vertenza Brioni per limitare i danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il taglio del personale annunciato dalla Brioni, eccellenza manifatturiera della nostra Regione e punto d'orgoglio della provincia di Pescara e dell'area Vestina, rappresenta una questione di interesse generale che necessita di una sinergia politico-amministrativa unitaria" Lo sostiene questa sera Guerino Testa capogruppo in Consiglio regionale di Fd'I. "Che la casa dell'alta moda maschile abruzzese - aggiunge - faccia parte di Kering, solido gruppo che opera nel settore del lusso e che possiede storici marchi nazionali ed internazionali, tra i quali Gucci, Yves Saint Laurent e Alexander McQueen, è cosa nota, a testimonianza di come, attraverso l'artigianato locale, l'azienda sia riuscita a diventare un veicolo di sviluppo economico di forte importanza. Apprezzo l'apertura dei vertici aziendali a non agire unilateralmente rispetto ai dichiarati esuberi e in qualità di consigliere regionale e di capogruppo di Fd'I attesto il mio impegno, a trovare con la Regione, in questo sono certo di trovare la piena disponibilità del presidente Marsilio, e a perorare la causa anche sui tavoli nazionali, tutti gli strumenti utili a sostenere le criticità annunciate con il piano industriale, con l'obiettivo di limitare al massimo il danno sociale. Questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti".(Gru)