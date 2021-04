Imprese: Unicredit a fianco di Progres per l'acquisizione della Rsa Nuova Villa Laguidara a Marina di Pietrasanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha scelto di sostenere la Cooperativa sociale Proges di Parma definendo un’operazione di finanziamento da 4 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di Sace secondo le agevolazioni previste dal decreto Liquidità. Lo rende noto un comunicato. Grazie a quest’operazione Proges intende sviluppare il proprio piano investimenti acquistando, ristrutturando e gestendo due immobili localizzati a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La struttura - che comprende una Residenza sanitaria assistita e una Struttura Residenziale per Persone a rischio psico-sociale già in gestione a Proges da novembre 2020 a seguito di un contratto d’affitto di ramo d’azienda - sarà quindi sottoposta a lavori di ristrutturazione al fine di conseguire da un lato l’ottimizzazione energetica dell’immobile e dall’altro una migliore condizione climatica e di sicurezza per i degenti. Questa iniziativa permetterà così di migliorare e dare continuità a servizi che hanno una lunga storia e tradizione per la comunità del territorio. Sia in relazione all’attività svolta dalla Rsa, che ospita in prevalenza anziani non autosufficienti, con 61 posti letto (tutti accreditati con il Ssn) che in seguito alla ristrutturazione diventeranno 69; sia in relazione al servizio svolto dalla Comunità Psichiatrica Residenziale accreditata per l’ospitalità e la cura di 14 persone. (segue) (Com)