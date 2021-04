Imprese: Unicredit a fianco di Progres per l'acquisizione della Rsa Nuova Villa Laguidara a Marina di Pietrasanta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività di Proges, inoltre, consentirà il mantenimento della continuità occupazionale per gli attuali 45 dipendenti, per i liberi professionisti e per l’indotto dell’economia dell’area. L’operazione prevede anche l’ulteriore beneficio di 20mila euro in donazione al raggiungimento degli obiettivi sociali dichiarati (pay for success), che verrà destinato da Proges per l’acquisto di un sistema di domotica avanzato per ottimizzare consumi e garantire ambienti di lavoro e degenza sicuri, confortevoli e salutari. Proges è una cooperativa sociale che nasce a Parma 28 anni fa, ed oggi è tra le realtà leader a livello nazionale nell’ambito dei servizi alla persona. Nel tempo è divenuta una realtà multisettoriale con attività che spaziano dall’ambito assistenziale, educativo e sanitario rivolto alle persone, fino alla fornitura di servizi, global e facility management per le imprese e gli enti pubblici. Proges ha costantemente perseguito forme di gestione e di partenariato pubblico privato, come project e società miste. Opera nel settore educativo (nidi e scuole d’infanzia, comunità educative, assistenza ai disabili) e nel settore sociosanitario (servizi residenziali e domiciliari, centri diurni, reparti riabilitativi ed hospice). Oltre 3mila, tra soci e dipendenti, le persone che fanno capo alla cooperativa i cui servizi raggiungono oltre 9000 famiglie. La presenza territoriale abbraccia tutto il Nord Italia, con un radicamento speciale nei territori di Torino, Milano, Trento, Piacenza, Parma, nel sud Italia ed in particolare nella provincia di Bari, ma anche all’estero. (segue) (Com)