Napoli: Clemente, presto interventi a manto stradale, siamo nel vivo del piano strategico della città

- "Ricorderete il progetto approvato dalla giunta lo scorso 28 dicembre, è stato sottoposto a richieste di integrazione da parte della Procura; all'epoca ci furono articoli di giornali che bocciarono il progetto, in quanto non considerato all'altezza degli standard di sicurezza, oggi ho provato soddisfazione, in questi giorni c'è stato un importantissimo lavoro per dimostrare la bontà progettuale di tale intervento e adesso con il dissequestro della Galleria sarà possibile dare il via libera alla realizzazione della progettualità da parte dell'amministrazione comunale". Così l'assessore comunale di Napoli, Alessandra Clemente ha commentato il dissequestro della Galleria Vittoria durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "La prossima fase - ha proseguito - sarà mettere in campo un progetto esecutivo, che non è stato fatto precedentemente in quanto poteva essere giudicato negativo, ci vorranno 3-4 settimane e lavoreremo poi con Anas. Questa sarà la rinascita della città, ricordiamo che prima non c'era mai stata manutenzione". Per quanto riguarda invece il manto stradale in via Pietravalle e le buche nella zona dell'ospedale Cardarelli la Clemente ha affermato: "Ho fatto proprio ieri un sopralluogo, sono stata prima ai Camaldoli, poi a Chiaiano e alla Toscanella, metteremo in campo interventi. Siamo nel vivo del piano strategico della Città metropolitana che, prevede finanziamenti importanti non solo per la zona ospedaliera ma, anche per la collina di Posillipo con un restyling del Parco Virgiliano". (Ren)