Covid: Ciarambin, al lavoro per restituire socialità e spazi ai nostri ragazzi (2)

- "La Campania – ricorda Ciarambino - è la regione più giovane d'Italia e le politiche su famiglia e minori devono diventare centrali. Al contempo è la regione con la più alta povertà minorile, con la più bassa offerta di asili nido, col record di dispersione scolastica e col record di obesità infantile. Ecco perché, più che altrove, in questa fase di emergenza abbiamo il dovere di intervenire mettendo in campo misure incisive per restituire ai nostri giovani il tempo e gli spazi perduti. Con le prime riaperture, dobbiamo farci trovare pronti, programmando fin da subito iniziative mirate, mettendo a disposizione gratuitamente ogni luogo pubblico che consenta attività ricreative, sportive ed educative finalizzate al recupero della socializzazione e alla riscoperta di spazi esterni, coinvolgendo educatori e operatori specializzati del Terzo settore, ma anche scuole, associazioni e parrocchie". "Dobbiamo agire subito – conclude la vicepresidente del Consiglio regionale - facendo rete con chiunque sia in grado di fornire idee e contributi, perché intere generazioni non debbano pagare in futuro gli effetti di un'emergenza che presto sarà solo un brutto ricordo". (Ren)