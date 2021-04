Molise: Toma, primo passo per messa in sicurezza Civitacampomarano dopo frana 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse le attività tecnico-amministrative per avviare la gara di progettazione degli "Interventi di mitigazione del rischio connesso con il fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di Civitacampomarano nei mesi di febbraio-aprile 2017". Lo annuncia il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che è anche commissario straordinario delegato al dissesto idrogeologico. I servizi messi a gara riguardano la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, la redazione della relazione geologica, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché rilievi, indagini geologiche-geotecniche e monitoraggio interferometrico. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo ammonta a euro 1.203.903,97 (Iva e oneri esclusi), mentre l'importo totale dell'intervento è di euro 8.191.800,00. (segue) (Gru)