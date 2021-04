Piemonte: gioco d'azzardo, 20 mila emendamenti per bloccare proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 20 mila gli emendamenti depositati oggi in Consiglio regionale del Piemonte per modificare la proposta di legge Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), presentata dal Claudio Leone (Lega). Più di 15mila emendamenti sono stati depositati da Luv, altri da tutti i partiti di opposizione e alcuni anche di maggioranza. La proposta di legge intende modificare l’attuale normativa sul gioco d’azzardo che ha delimitato e circoscritto la possibilità del gioco legale sul territorio, in particolare riducendo il numero di slot-machine.(Rpi)