Recovery: Ance e Anci, rafforzare Comuni e semplificare le procedure

Una piattaforma comune di proposte per garantire la rapida esecuzione degli interventi del Recovery plan e rilanciare l'economia del territorio. E' quanto hanno formulato l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) al termine di un incontro cui hanno preso parte per Anci, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e, per Ance, il presidente Gabriele Buia, alla luce dell'avvio da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi di un iter di condivisione con i territori sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ribadendo il ruolo cruciale dei Comuni per la realizzazione e l'adeguamento delle opere infrastrutturali locali, Ance e Anci chiedono al governo il potenziamento delle strutture tecniche delle amministrazioni locali per superare la cronica carenza di personale qualificato impegnato sulla realizzazione delle opere e della manutenzione del territorio.