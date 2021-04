Piemonte: Fazio, modello territorio-ospedale-territorio per la sanità del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il futuro della Sanità piemontese che immaginiamo si basa sul modello ‘territorio-ospedale-territorio’ in cui gli ospedali siano aperti solo ai pazienti che necessitano di essere ricoverati, riducendo al minimo i ricoveri e le prestazioni ospedaliere improprie grazie allo sviluppo della medicina e dell’assistenza territoriale”. Lo ha dichiarato oggi Ferruccio Fazio, coordinatore del gruppo di lavoro per il miglioramento dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria sul territorio piemontese, nel corso dell’audizione in merito alla proposta di riordino e sviluppo della rete territoriale regionale in Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco alla presenza dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi. “Un sistema – ha aggiunto – che intende contribuire a una maggiore appropriatezza delle cure e che prevede il rispetto di una serie di indicatori e di obiettivi che sarà monitorato in modo permanente. Un’offerta di servizi attenta ai bisogni dei cittadini, anche alla luce di quelli emersi nel corso della pandemia, attraverso percorsi integrati di prevenzione e di cura che coinvolgano attori pubblici e privati. Non un tentativo di cancellare o stravolgere l’esistente, ma di riequilibrarlo anche alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione e delle difficoltà legate al turn over del personale medico-sanitario nei prossimi anni”. “Tra le aree da potenziare – ha sottolineato il responsabile regionale della Programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari Franco Ripa – l’assistenza primaria, grazie alla possibilità dei medici di medicina generale di lavorare in gruppo o in rete e alla figura dell’infermiere di comunità, e l’assistenza domiciliare, in considerazione del numero crescente di famiglie unipersonali”. Il dibattito è stato aperto da Daniele Valle, intervenuto per il Pd con Domenico Ravetti, che hanno sottolineato con accenti diversi la necessità, “una volta individuate le criticità principali, in gran parte condivisibili, quali risposte concrete fornire al territorio”. (segue) (Rpi)