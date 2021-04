Piemonte: Fazio, modello territorio-ospedale-territorio per la sanità del futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Stecco ha infine avanzato la proposta, che sarà discussa dall’Ufficio di presidenza della Commissione di riunire in uno solo i due gruppi di lavoro rispettivamente impegnati sui capitoli dedicati alla residenzialità e al Piano sociosanitario regionale. In apertura di seduta l’assessore Icardi aveva svolto un’informativa sulla disponibilità di finanziamento di otto ospedali da parte di Inail. “Dopo un lungo lavoro di mediazione – ha sottolineato l’assessore – ai due ospedali già in lista, quello dell’Asl To5 e dell’Asl Vco, ne sono stati aggiunti altri sei per un totale complessivo di 1,6 miliardi di euro. Questo consentirebbe al territorio piemontese di disporre di nuove strutture, tecnologiche, all’avanguardia e con spazi adeguati per rispondere ai nuovi scenari svelati dalla pandemia. Un’occasione concreta per ammodernare le nostre strutture che toccherà al Consiglio regionale valutare se e in quale misura cogliere”. Per attivare la procedura, hanno proseguito Icardi e il responsabile regionale della Politiche degli investimenti Leonello Sambugaro, “Inail chiede un terreno idoneo alla costruzione e un progetto esecutivo. Approvato il progetto, Inail rimborsa interamente i costi del terreno e del progetto e procede alle gare per l’edificazione e la locazione della struttura. A immobile completato, Inail lo affitta all’Azienda al tasso fisso del 2,5% annuo del valore del capitale impegnato per la sua realizzazione”. A Domenico Rossi, intervenuto per il Pd con Mauro Salizzoni, Valle, Ravetti e Diego Sarno, l’assessore ha spiegato che la durata dell’affitto da parte di Inail “è vincolata a quarant’anni, permettendo il recupero del capitale investito e non prevede eccezioni”. A Carlo Riva Vercellotti (Fi) ha risposto che, per quanto riguarda i vecchi ospedali, “si potrebbe pensare di costituire un fondo immobiliare per adattarli a usi sanitari o altri usi, dal momento che le vendite vanno quasi sempre deserte”. A Gianluca Gavazza e al presidente Stecco (Lega), ha dichiarato che “anche interventi come la costruzione a lato di parti di edificio o interventi di ristrutturazione completa sono compatibili con le modalità di finanziamento Inail”. (Rpi)