Covid: Ciarambin, al lavoro per restituire socialità e spazi ai nostri ragazzi

- "L'emergenza pandemica ha fatto e fa tuttora registrare effetti sempre più nefasti su adolescenti e bambini, sia sotto l'aspetto psicologico che per quanto riguarda la salute fisica, per la sospensione delle attività sportive e l'eccessivo consumo di cibi calorici. Senza dimenticare le conseguenze della didattica a distanza su figli di famiglie a basso reddito che non dispongono di strumenti informatici adeguati, su studenti con disabilità o bambini di genitori immigrati. Dispersione scolastica, distanza sociale e povertà educativa sono ad oggi gli effetti più evidenti con cui facciamo i conti. Temi che ho voluto portare all'attenzione della Commissione regionale Politiche sociali e Istruzione, riunitasi questa mattina su mia richiesta". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino, a margine dell'audizione in VI Commissione con il Garante regionale per l'Infanzia, gli Ordini degli Psicologi e degli Assistenti sociali della Campania, l'associazione "Amici dei bambini", il Coordinamento nazionale delle comunità dei minori, la Federazione medici pediatri, la Fondazione Polis e la Fondazione Ferraro. (segue) (Ren)