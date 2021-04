Covid: Regione Piemonte, "ozonoterapia efficace contro il virus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Recenti articoli suggeriscono la possibilità che l’ozonoterapia sistemica sia un efficace supporto in fase precoce della SarsCov2 sebbene siano ancora in corso studi su tale trattamento risultando ancora non supportati da evidenze scientifiche convalidate con la conseguente applicazione sperimentale autorizzata dai comitati etici. In regione hanno aderito alla sperimentazione, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del comitato etico, l’azienda ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino” e l’ospedale di Vercelli". Sono queste le risposte fornite oggi dall’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, in una nota letta dall’assessore Maurizio Marrone all’interrogazione presentata dal consigliere Silvio Magliano (Moderati) che chiedeva se e in quali strutture piemontesi, oltre all’Ospedale Mauriziano, l’ozonoterapia sia utilizzata nei pazienti affetti da Covid 19; quali siano gli esiti della sperimentazione e se la Regione voglia intraprendere azioni in merito nelle sedi opportune, al fine di promuovere l’adozione del trattamento. (segue) (Rpi)