Campania: Conte (Leu), fermare subito progetto Terna nella piana del Sele (2)

- Ma non è tutto, perché il deputato Leu Federico Conte ha aggiunto: "Proprio qui, dove primeggia la produzione di quarta gamma, si collocano le eccellenze della filiera bufalina e operano con successo ben 12 organizzazioni di produttori agricoli (un primato nazionale), va realizzato il Centro agro-alimentare meridionale, finanziato dall'Unione Europea durante la presidenza regionale di Bassolino per sostenere l'agricoltura meridionale, in specie quella campana, che produce il 10 per cento del Pil agricolo nazionale". Quindi Conte ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Per queste ragioni chiedo al governo un intervento per modificare la localizzazione dell'opera e salvaguardare identità e visione strategica di un territorio che ha una destinazione naturale". (Ren)