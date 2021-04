Covid: Piemonte, 400 specializzandi volontari per somministrare i vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 24 marzo 2021 è stato emesso un bando da parte del Dirmei, rivolto ai medici specializzandi, per il loro reclutamento nella campagna di vaccinazione anti COVID-19. Oggi - ha dichiarato la consigliera Sarah Disabato - abbiamo sollecitato la Giunta affinché si proceda nel minor tempo possibile con la trasmissione alle Aziende sanitarie degli elenchi dei soggetti disponibili e con la loro contrattualizzazione. I giovani medici specializzandi hanno risposto con entusiasmo alla chiamata della Regione, la loro disponibilità sarà fondamentale per velocizzare la campagna vaccinale”. Durante il question time sono state discusse anche le interrogazioni di Silvio Magliano (Moderati) sul Villaggio Olimpico di Bardonecchia; di Monica Canalis (Pd) sulla realizzazione del Contratto di Servizio SFM con Trenitalia, comprensivo della tratta ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice; di Ivano Martinetti (M5S) sull’abbattimento barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Savigliano; di Domenico Rossi (Pd) sul finanziamento per ampliamento dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero e poliambulatorio di Oleggio; di Raffaele Gallo (Pd) su Covid Hotel Piemonte; di Marco Grimaldi (Luv) sulla grave situazione dei malati di Parkinson a seguito dell'emergenza Covid-19. (Rpi)