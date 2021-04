Napoli: Cirielli (Fd'I), anomala presenza procuratore De Raho a convegno Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli ha aggiunto: "Non si può non constatare, anche in questo caso, il silenzio di Anm e Csm, sempre pronti ad intervenire, spesso duramente e agitando l'imparzialità del potere giudiziario, quando vi sono brillanti magistrati in odore di candidatura con l'appoggio del centrodestra. Sarebbe altresì interessante conoscere il parere, al riguardo, dei vertici associativi napoletani di Area e di altre sigle, che ultimamente si sono occupati, guarda caso, di Catello Maresca. E' il solito e inaccettabile doppiopesismo di alcuni vertici della magistratura italiana, che si preoccupano dell'etica e della moralità dei giudici soltanto quando non sono sponsorizzati dai partiti di sinistra". Quindi il questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d'Italia ha aggiunto: "Presenterò un'interrogazione al ministro della Giustizia Marta Cartabia per verificare se, ciò che andrà in scena a Napoli, sia consentito dalle norme che regolano il funzionamento e l'imparzialità della magistratura" (Ren)