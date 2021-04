Napoli: Clemente, salveremo il cinema Arcobaleno, non possiamo fermare la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho scritto alla Regione, dobbiamo lavorare insieme, così come fu fatto nel 2006, per risolvere questo problema". Così l'assessore comunale di Napoli Alessandra Clemente ha commentato la vicenda del cinema Arcobaleno durante la trasmissione "Barba e capelli su Radio Crc. "Abbiamo dato vita ad una call rivolta a imprenditori, attività per non abbandonare il mondo della cultura che in questo anno è stato messo in ginocchio - prosegue il candidato sindaco - Il cinema Arcobaleno è un luogo storico della città e non può diventare un supermercato o altro, con il sindaco de Magistris e l'intera giunta stiamo lavorando senza sosta. Ho chiesto aiuto alla Regione e interloquiamo con i privati". "Il mio impegno per la cultura è costante - ha aggiunto Clemente - non può essere bloccata, voglio rinnovare un'intesa per i nostri giovani. La sfida di Forcella nel 2006 fu importante, ora dobbiamo salvare il cinema Arcobaleno. Fondamentale la collaborazione con le altre istituzioni, il mio obiettivo era e resta Napoli". (Ren)