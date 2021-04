Agricoltura: Confagricoltura, un miliardo di euro di danni per la gelata dei giorni scorsi, rifinanziare Fondo solidarietà nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione, tuttavia, sollecita anche lo sblocco delle procedure di liquidazione dei danni della gelata di aprile dello scorso anno, che di fatto non sono ancora state avviate. E' necessario – evidenzia Palazzo Della Valle – che le operazioni di ristoro non subiscano rallentamenti che peggiorano una situazione già fortemente compromessa dalla crisi legata alla pandemia. Confagricoltura, inoltre, sta definendo le modalità di un'iniziativa congiunta con la francese Fnsea, la più importante organizzazione di agricoltori, affinché i rispettivi governi sollecitino un intervento dell'Unione europea, data la dimensione eccezionale dell'evento calamitoso. E' importante – conclude Confagricoltura – che a livello europeo si riesca a mettere a disposizione un fondo specifico per far fronte a questa emergenza che ha interessato due Paesi produttori di grande rilievo, quali l'Italia e la Francia. (Com)