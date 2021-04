Campania: centrodestra, stupiti da partecipazione De Raho a convegno Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben conoscendo le robuste doti di imparzialità e correttezza istituzionale del dottor Cafiero De Raho, desta stupore la notizia di una sua partecipazione ad un convegno organizzato da una forza politica". Così i coordinatori regionali campani di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Udc, rispettivamente Domenico De Siano, Antonio Iannone, Valentino Grant e Ciro Falanga rinviando al convegno organizzato per giovedì 13 maggio prossimo sul tema "L'attuazione del piano nazionale di resilienza e ripartenza fra semplificazione delle procedure e prevenzione delle infiltrazioni mafiose", dal dalla sezione napoletana del Partito Democratico. Anche per scongiurare il rischio di speculazioni politiche su un possibile svilimento dell'autorevole e alta funzione ricoperta, come si legge in una nota, i coordinatori regionali invitano il dottor De Raho "con la dovuta deferenza, a riflettere sull'opportunità della sua partecipazione all'iniziativa". (Ren)