Napoli: maltratta nonna per avere i soldi della droga, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltrattamenti aggravati contro familiari conviventi: queste le accuse con cui i carabinieri della stazione di Napoli Capodimonte hanno arrestato un ragazzo non ancora 18enne. Allertati dal 112 i militari sono intervenuti in zona Colli Aminei nell'abitazione dove il giovane conviveva con la nonna 75enne. Il minorenne, come in episodi precedenti denunciati dall'anziana vittima, avrebbe preteso del denaro per comprare la droga sotto minaccia di fare del male alla nonna e distruggere l'abitazione. Il giovane è stato condotto in comunità. (Ren)