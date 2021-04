Vaccino: Tesei (Umbria), in Regione somministriamo 6-7 mila dosi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra campagna vaccinale sta prendendo un bel via, "siamo arrivati negli ultimi giorni a poter somministrare per la nostra popolazione di 880 mila abitanti, 6-7 mila dosi al giorno". Lo ha annunciato a "Timeline" su SkyTg24, la presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, che ha aggiunto: "Il tema è sempre quello del numero dei vaccini, se arrivano siamo in grado di poter vaccinare velocemente, anche con numeri abbastanza importanti. Soprattutto adesso che possiamo contare sull’ausilio dei medici di medicina generale, che possono arrivare a vaccinare i fragili anche con vaccinazioni a domicilio. La macchina è partita e siamo in grado di somministrare più dosi di quelle di cui attualmente disponiamo", ha aggiunto la presidente dell’Umbria. (Rin)