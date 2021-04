Ex Ilva: Fincantieri, ArcelorMittal Italia e Paul Wurth Italia per la riconversione tecnologica del sito di Taranto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le collaborazioni tra preminenti attori nazionali - ha sottolineato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri - vanno oltre la crescita delle singole aziende, innescando benefici per l’intero tessuto economico del Paese. Questa convergenza con ArcelorMittal e con una società dalla solida tradizione come Paul Wurth, potrà valorizzare fortemente la filiera siderurgica. Questa rappresenta una risorsa fondamentale per la manifattura italiana, che ambisce a rimanere la seconda in Europa, e il nostro impegno è rivolto ad aumentare la competitività del prodotto acciaio, soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale, aspetto che acquista sempre maggiore rilevanza per tutti gli stakeholder coinvolti nei processi industriali". "Siamo anche lieti - ha concluso - che per la prima volta per l’acciaieria di Taranto siano coinvolti, oltre ad Ami, importanti realtà industriali del Paese, che potranno quindi dare un contributo alla soluzione degli annosi problemi che hanno pregiudicato il mantenimento e lo sviluppo di questo sito che, ricordiamolo, è il primo d’Europa”. (Com)