Campania: Casciello (FI), irresponsabile alimentare polemiche su "concorsone"

- "Sul concorsone regionale in Campania si sta facendo troppa confusione, alimentando una polemica irresponsabile, che va oltre un populismo inaccettabile". Lo ha affermato in una nota il deputato Gigi Casciello (Forza Italia) e componente della Commissione Cultura della Camera. "Il Dl che permette la semplificazione del Concorsone, eliminando una prova finale che era prevista dal bando, così da permettere di completare l'iter delle assunzioni entro l'estate, era l'unico modo possibile per evitare lungaggini che avrebbero messo a rischio il concorso stesso". Ha proseguito Casciello: "Dopo la decisione di Ripam, che ha stabilito le modalità della prova finale, c'è stata anche una telefonata tra il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed entrambi hanno espresso ampia soddisfazione per la decisione assunta. Insieme hanno concordato ogni passaggio e sono certo che De Luca, da uomo d'onore, faccia adesso chiarezza su questa vicenda". (segue) (Ren)